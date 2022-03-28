Почему нужно учить украинский язык? Объяснение от популярной украинки

Украинская теннисистка Марта Костюк в шоке от законопроекта Госдумы и ни в коем случае не хочет иметь ничего общего с Россией

Марта Костюк на отдыхе

Война России в Украине длится уже больше месяца. Пропутинские фашисты ракетами уничтожают наши города и не стесняются убивать мирное население, в том числе и детей.

Все это стало возможным, в том числе, благодаря дикой пропаганде на местном ТВ, а также поддержки Путина со стороны его подхалимов. Особенно это касается Госдумы РФ и его партии "Единая Россия".

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Сегодня в местном парламенте решили принять абсурдный закон, позволяющий называть "соотечественниками" всех людей, говорящих на русском языке. Также в Госдуме рассмотрят вопрос исторических народов, проживающих на территории России, к коим они относят и украинцев.

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На данные новости отреагировала одна из лучших теннисисток Марта Костюк. В Stories на своей страничке в Instagram спортсменка призвала всех переходить на украинский язык.

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Правда, из россиян Марту мало кто прочитает, хоть ее на профиль и подписано 168 тысяч фолловеров. Правительство РФ решило назвать Instagram экстремистской организацией и запретить своим гражданам доступ к популярной соцсети.