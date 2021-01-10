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Первая украинка победила на теннисном Australian Open-2021

10 января, 12:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Катарина Завацкая успешно начала квалификационный турнир в Дохе

В 2021 году мир спорта продолжит жить в условиях пандемии коронавируса. В частности, Открытый чемпионат Австралии проведут по необычной программе. Перед основным турниром участникам придется пройти двухнедельный карантин. А отборочные соревнования сегодня стартовали в Азии – в столице Катара.

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В основной сетке Australian Open-2021 будут три украинки, а вот в квалификацию наши заявились и у женщин, и у мужчин. Первую победу в отборе добыла Катарина Завацкая (№118 в мире). 20-летняя уроженка Луцка довольно уверенно переиграла датчанку Клару Таусон (№152) – 6:3, 6:3. Во втором раунде украинской теннисистке будет противостоять Анкита Райна из Индии (№180). По дороге к главному турниру необходимо выиграть три квалификационных матча.

Катарина Завацкая

Катарина Завацкая / Фото: Getty Images

Также сегодня Костюк разгромила третью соперницу в Эмиратах.

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Также в Дохе выступят: Сергей Стаховский и Илья Марченко, Леся Цуренко, Дарья Снигур, Ангелина Калинина. А вот Катерина Козлова не сыграет в турнире из-за того, что не успела залечить травму.

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Вспомним, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии-2020:

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победа теннис Australian Open Катарина Завацкая
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