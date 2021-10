Отомстила за украинку: Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Чикаго

В матче третьего раунда Элина Свитолина (№6 WTA) обыграла румынку Габриэлу Русе (№98 WTA) в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. Ранее на турнире Русе выбила из соревнований украинскую теннисистку Катерину Козлову.

Читайте также: Воры украли олимпийские медали у россиянки, а затем вернули с коробкой конфет

В следующем круге украинка встретится с Онс Жабер из Туниса (№16 WTA), которая в 1/8 финала переиграла хозяйку кортов Джессику Пегулу со счетом 1:6, 6:2, 6:3.

Sealed with an Ace!



@ElinaSvitolina progresses to the #ChicagoTennisFestival quarterfinals with a 6-3, 6-3 win over Ruse.



Next up for the No.1 seed: Ons Jabeur. pic.twitter.com/rz6qtT0lER