Отмена Олимпиады? МОК пригрозил Китаю из-за пропавшей теннисистки

Двукратная победительница турниров "Большого шлема" Пэн Шуай исчезла после того, как обвинила чиновника в сексуальных домогательствах

Игры-2022 под угрозой из-за Пэн Шуай / Фото: REUTERS

Член Международного олимпийского комитета Дик Паунд высказал позицию своей организации касательно пропажи китайской теннисистки Пэн Шуай. Спортсменка обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

"Если этот вопрос не будет решен разумным образом, очень скоро он может выйти из-под контроля. Это может вынудить МОК занять более жесткую позицию. Я сомневаюсь, что это приведет к отмене Олимпийских игр. Но вы никогда не можете быть в чем-то уверены. МОК следит за этой ситуацией", – заявил Паунд.

2 ноября теннисистка выступила с заявлением на своей официальной странице в китайской соцсети Weibo, в котором рассказала неприятные подробности своей личной жизни. 75-летний чиновник является одной из виднейших фигур в политической жизни Китая. После сделанных обвинений Пэн Шуай буквально исчезла, не выходя на связь. Аккаунты спортсменки в соцсетях были удалены.

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С 4 по 20 февраля в Пекине должны пройти зимние Олимпийские игры.

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Пэн завершила карьеру в 2018 году. Она дважды за карьеру выигрывала турниры "Большого шлема" в парном разряде и выиграла 25 турниров WTA. Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.