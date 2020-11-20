Определились полуфинальные пары Итогового турнира ATP

Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP, в котором принимают участие лучшие теннисисты сезона. Сегодня серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6) и гарантировал себе второе место в группе А.
Последний матч группового этапа между россиянином Даниилом Медведевым и аргентинцем Диего Шварцманом уже не имеет турнирного значения – Медведев уже в полуфинале, а Шварцман потерял все шансы на выход из группы.
Таким образом, Джокович в полуфинале сразится с представителем Австралии Домиником Тимом. Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Как мы писали ранее, Надаль вышел в полуфинал Итогового турнира ATP впервые за 5 лет.
Ранее лучший теннисист Украины заразился коронавирусом и снялся с турнира, где был в двух шагах от финала.
Смотрите, как Надаль выступал на Australian Open
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