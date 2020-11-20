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Определились полуфинальные пары Итогового турнира ATP

20 ноября, 20:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Последний матч группового раунда уже не будет иметь турнирного значения

Определились полуфиналисты Итогового турнира ATP, в котором принимают участие лучшие теннисисты сезона. Сегодня серб Новак Джокович обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6) и гарантировал себе второе место в группе А.

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Последний матч группового этапа между россиянином Даниилом Медведевым и аргентинцем Диего Шварцманом уже не имеет турнирного значения – Медведев уже в полуфинале, а Шварцман потерял все шансы на выход из группы.

Таким образом, Джокович в полуфинале сразится с представителем Австралии Домиником Тимом. Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Как мы писали ранее, Надаль вышел в полуфинал Итогового турнира ATP впервые за 5 лет.

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Ранее лучший теннисист Украины заразился коронавирусом и снялся с турнира, где был в двух шагах от финала.

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теннис Новак Джокович Итоговый чемпионат АТР Даниил Медведев

Источник: Сегодня|Спорт

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