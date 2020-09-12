Определились финалисты US Open у мужчин

В главном матче Открытого чемпионата США третья ракетка мира сыграет с 16-й

Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом US Open с призовым фондом 53 402 000 долларов. В полуфинале турнира седьмая ракетка мира в трех сетах обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту, занимающего 27-е место в рейтинге ATP – 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3. Матч продлился 3 часа и 23 минуты.

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В финале Открытого чемпионата США немецкий теннисист сыграет с Домиником Тимом из Австрии. Третья ракетка мира за 2 часа и 53 минуты обыграл россиянина Даниила Медведева – 6:2, 7:6 (9:7), 7:5 (7:5).

Напомним, что в женском финале US Open встретятся Наоми Осака и Виктория Азаренко. Их поединок состоится сегодня, начало – в 23:00 по киевскому времени.

Ранее мы писали, что украинка Даяна Ястремская бросила своего тренера после того, как он назвал лучшей другую. Украинская теннисистка рассталась с Сашей Баином. Поговаривали, что у них был роман. Но оба это опровергали.

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Позже молодой тренер рассказал о расставании с Ястремской: "Не видя друг друга 6 месяцев, мы отдалились". Саша Баин поблагодарил семью украинки за доверие.

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Смотрите, как Ястремская в спешке покидала США в начале сезона:

Даяна Ястремская покидает США Видео: Instagram

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