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Ну ты даешь, Ига! Эмоции сенсационной победительницы "Ролан Гаррос" (видео)

10 октября, 18:33

Олег Люлька Олег Люлька

Выиграв трофей, 19-летняя полячка погнала к родным на трибуны. А у ее "жертвы" в глазах стояли слезы

"Я не знаю, что происходит. Два года назад я выиграла юниорский "Гранд-слэм", и вот сейчас – взрослый. Это сумасшествие", – дрожащим от волнения голосом произнесла на корте в Париже 19-летняя Ига Швентек, в субботу, 10 октября, став первой полячкой, триумфовавшей на "Ролан Гаррос".

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Как мы сообщали, в финале Открытого чемпионата Франции девушка из Польши, занимающая всего лишь 54-е место в мировом рейтинге, разгромила 21-летнюю чемпионку Australian Open американку Софию Кенин – 6:4, 6:1.

Первым делом после победы Ига Швентек побежала на трибуны, чтобы обнять своих родных. Вы только посмотрите на эту девушку! Разве ее можно остановить?

Отметим, что когда победительница "Ролан Гаррос"-2020 Ига Швентек признавалась в микрофон, как она счастлива, у поверженной ею американки Софии Кенин в глазах стояли слезы. Таков он, женский теннис.

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Добавим, что отцом Иги Швентек является польский гребец Томаш Швентек, выступавший на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Теннисом решили заняться обе его дочки. Но у старшей, Агаты, карьера не сложилась из-за травмы. А вот младшая, Ига, стала автором главной сенсации мирового тенниса времен коронавируса.

Напомним, что в финале мужской сетки "Ролан Гаррос" в воскресенье, 11 октября, сыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль. У этой битвы уже есть четыре рекорда.

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теннис Ролан Гаррос Ига Швентек

Источник: Сегодня|Спорт

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