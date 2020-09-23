Немецкие врачи пустили на турнир теннисиста с двумя положительными тестами на COVID-19

Французский теннисист Бенуа Пер, который заразился коронавирусом в "пузыре" перед самим стартом US Open, выступил на турнире в Гамбурге. Немецкие врачи разрешили ему играть, несмотря на два положительных теста на коронавирус. И уже сам Бенуа отказался продолжать матч первого круга с норвежцем Каспером Руудом при счете 4:6, 0:2.

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"Перед стартом турнира я прошел два теста на коронавирус, и они были положительными. Единственный отрицательный был вчера. ATP должна объяснить правила. В Париже у некоторых теннисистов отрицательный результат, но из-за того, что у их тренеров тесты положительные, они играть не могут. Здесь, в Германии, у тебя положительный тест — и ты можешь играть. Конечно, я поблагодарил врача и организаторов турнира за то, что они меня допустили", — цитирует Пера Tennis Head.

Бенуа Пер / Фото: Reuters

Напомним, что 29 августа Пер сдал положительный тест на коронавирус и был исключен из состава участников Открытого чемпионата США. Бенуа поместили на карантин. А уже более поздний тест француза на COVID-19 дал отрицательный результат.

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