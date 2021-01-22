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Не уберегли: теннисистка заболела коронавирусом на строгом карантине

22 января, 10:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Спортсменка приехала в Мельбурн на Australian Open

23-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса сдала положительный тест на коронавирус, пребывая на строгом карантине. К слову, Свитолина на карантине учит украинский язык.

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67-я ракетка мира Бадоса о своей болезни сообщила в соцсетях.

"У меня плохие новости. Сегодня я получила положительный результат теста на COVID-19. Я плохо себя чувствую, и у меня есть некоторые симптомы, но я постараюсь выздороветь как можно быстрее. Меня отвезли в оздоровительный отель для изоляции и наблюдения. Спасибо за вашу поддержку, я вернусь еще сильнее", – написала Бадоса в Twitter.

Паула с первого дня пребывания в Австралии находилась в полной изоляции, потому что пассажир ее рейса сдал положительный ковид-тест. Девушка утверждала, что не контактировала с зараженным и считает карантин абсурдом.

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Напомним, что Федерация тенниса Австралии организовала и оплатила чартерные рейсы для игроков и их команд, которым следовало приехать в Мельбурн 15-18 января. По задумке организаторов, условия должны быть строгими, но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать перед полными трибунами.

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Из-за борьбы с распространением коронавируса матчи квалификации проходили за пределами Австралии. Женщины определили участников турнира в Дубае, мужчины – в Дохе.

В минувшие выходные организаторы отправили на 14-дневный карантин в гостиницы более 70 человек, прибывших в Мельбурн из Дохи, Лос-Анджелеса и Абу-Даби, из-за положительных тестов на коронавирус у пассажиров их рейсов. Из-за карантина игроки не могут тренироваться разрешенные им пять часов в день.

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Ранее мы писали, что Марта Костюк оказалась среди участниц турнира, которые ближайшие две недели проведут в гостинице. Украинка пожаловалась на карантин в Австралии: плохой wi-fi и нет велосипеда.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

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Источник: NEWSru.com

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