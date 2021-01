Не отомстила! Марта Костюк проиграла полуфинал в Абу-Даби

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла впервые в карьере пробиться в финал турнира WTA. Да и в полуфинале 18-летняя украинка выступила впервые.

На турнире в Абу-Даби, с призовым фондом более полумиллиона долларов, Костюк сегодня встретилась с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Соперница была серьезной. Именно Кудерметова убрала со своего пути лучшую теннисистку Украины Элину Свитолину.

Отомстить за соотечественницу Костюк не удалось. Поединок вышел сверхбоевым. Первый сет затянулся на час. Не сумев определить победителя в "основное время", теннисистки зарубились на тай-брейке. Победа Вероники – 7:6 (10:8). И второй сет остался за Кудерметовой – 6:4.

Veronika Kudermetova is into her first ever WTA final!



She defeats Kostyuk 7-6(8), 6-4.#AbuDhabiWTApic.twitter.com/d2oxrvBMpV