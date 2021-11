Нашлась пропажа. Китайская теннисистка вышла на видеосвязь

Беседа между президентом Международного олимпийского комитета и Пэн Шуай длилась в течении 30 минут, сообщает официальный сайт МОК.

Спортсменка объяснила, что находится в безопасности и здорова, живет в своем доме в Пекине. Сейчас она предпочитает проводить время с друзьями и семьей. В то же время китаянка хотела бы, чтобы в данный момент уважали ее частную жизнь.

В конце разговора президент МОК Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года, на что она с радостью согласилась.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes Commission, Emma Terho @ELaaksonen3, and IOC Member in China Li Lingwei held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China. cc/ @Athlete365https://t.co/8at0ZMrozS