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"Надеюсь, я доживу до 100 лет". Старейший теннисист мира оказался в зоне боевых действий

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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10 марта, 14:25
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Еще четыре месяца назад Леонид Станиславский играл в теннис с Рафаэлем Надалем, а сейчас выживает под российскими бомбардировками в Харькове
Леонид Станиславский выживает в условиях войны
Леонид Станиславский выживает в условиях войны / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Леонид Станиславский был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий теннисист в мире. В марте 2022 года уроженцу Харькова исполнится 98 лет.

35-летний Надаль и 97-летний Станиславский
35-летний Надаль и 97-летний Станиславский

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В октябре прошлого гада Станиславский провел спарринг с величайшим теннисистом всех времен Рафаэлем Надалем. Но сейчас старейший теннисист мира переживает настоящий кошмар в Харькове, где ежедневно рашисты сбрасывают бомбы на его город.

"Надеюсь, я доживу до 100 лет. Я должен пережить эту пугающую ситуацию.

Война началась 24-го февраля. С 24-го и до сих пор я практически не выхожу на улицу. Сижу дома... Припасы есть, холодильник полный. Сижу дома, никуда не выхожу.

Моя дочь Таня в Польше, она хочет меня туда отвезти. Но я решил остаться здесь. У меня плохой слух, поэтому я сплю по ночам и ничего не слышу. Вчера ночью были бомбежки, утром снова сирены".

Разрушения в Харькове
Разрушения в Харькове / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Станиславский пережил Вторую мировую войну, когда он был инженером, который помогал строить советские военные самолеты для борьбы с нацистами.

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"Я никогда не думал, что мне придется пережить еще одну, более страшную войну, в которой гибнут люди с обеих сторон – матери теряют своих детей, жены – своих сыновей и мужей.

В 21 веке не может быть войны. Войну надо остановить, надо договориться", – сказал Станиславский в интервью Reuters.

До войны у Станиславского была мечта сыграть с великим швейцарцем Роджером Федерером, но сейчас у него одно простое желание – выжить.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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