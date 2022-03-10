"Надеюсь, я доживу до 100 лет". Старейший теннисист мира оказался в зоне боевых действий

Еще четыре месяца назад Леонид Станиславский играл в теннис с Рафаэлем Надалем, а сейчас выживает под российскими бомбардировками в Харькове

Леонид Станиславский выживает в условиях войны / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Леонид Станиславский был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной действующий теннисист в мире. В марте 2022 года уроженцу Харькова исполнится 98 лет.

35-летний Надаль и 97-летний Станиславский

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В октябре прошлого гада Станиславский провел спарринг с величайшим теннисистом всех времен Рафаэлем Надалем. Но сейчас старейший теннисист мира переживает настоящий кошмар в Харькове, где ежедневно рашисты сбрасывают бомбы на его город.

"Надеюсь, я доживу до 100 лет. Я должен пережить эту пугающую ситуацию. Война началась 24-го февраля. С 24-го и до сих пор я практически не выхожу на улицу. Сижу дома... Припасы есть, холодильник полный. Сижу дома, никуда не выхожу. Моя дочь Таня в Польше, она хочет меня туда отвезти. Но я решил остаться здесь. У меня плохой слух, поэтому я сплю по ночам и ничего не слышу. Вчера ночью были бомбежки, утром снова сирены".

Разрушения в Харькове / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Станиславский пережил Вторую мировую войну, когда он был инженером, который помогал строить советские военные самолеты для борьбы с нацистами.

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"Я никогда не думал, что мне придется пережить еще одну, более страшную войну, в которой гибнут люди с обеих сторон – матери теряют своих детей, жены – своих сыновей и мужей. В 21 веке не может быть войны. Войну надо остановить, надо договориться", – сказал Станиславский в интервью Reuters.

До войны у Станиславского была мечта сыграть с великим швейцарцем Роджером Федерером, но сейчас у него одно простое желание – выжить.