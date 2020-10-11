Надаль уничтожил Джоковича в финале "Ролан Гаррос" и догнал рекорд Федерера

Испанец выиграл 20-й "шлем" в своей карьере, отдав сопернику по решающему матчу всего семь геймов

34-летний испанец Рафаэль Надаль стал победителем "Ролан Гаррос", разгромив в финале серба Новака Джоковича – 6:0, 6:2, 7:5. Благодаря этому успеху Рафа пополнил свой счет на 1,6 млн евро призовых и сравнялся со швейцарским рекордсменом Роджером Федерером по количеству выигранных турниров "Большого шлема".

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Выигрыши турниров "Большого шлема"

Рафаэль Надаль (Испания) – 20 титулов

Роджер Федерер (Швейцария) – 20 титулов

Новак Джокович (Сербия) – 17 титулов

В финале "Ролан Гаррос"-2020 борьба имела место только в третьем сете. Первые два Джокович "слил" без сопротивления. В третьем опирался, но даже до тайбрейка не дотянул – 5:7. Таким образом Надаль на этом Открытом чемпионате Франции не отдал соперникам ни одной партии.

Интересно, что это была девятая встреча Рафаэля Надаля и Новака Джоковича в финалах "Большого шлема". Доселе было равенство – 4:4. Теперь счет – 5:4 в пользу испанского короля грунта.

Отметим, что Надаль выиграл уже свой 100-й матч на "Ролан Гаррос" (из 102 проведенных) и сократил отставание в личных встречах с Джоковичем до 27:29.

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Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

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Ранее женский "Гаррос" выиграла полячка 19-летняя Ига Швентек. Спортсменка, которой не было даже в числе сеяных, смела всех своих соперниц, подобно Рафаэлю Надалю не проиграв ни единого сета.

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