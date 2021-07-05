На Уимблдоне показали пример для Евро-2020: трибуны заполнят на 100 процентов

Коронавирус в Великобритании отступает, поэтому власти разрешили на знаменитом теннисном турнире на самые большие корты пустить много зрителей

Роджер Федерер / Фото: Reuters

На третьем в этом году турнире "Большого шлема" началась вторая неделя. В одиночных разрядах дошли до четвертого круга – матчей 1/8 финала. И в это время организаторы Уимблдона после совещания с британским правительством пришли к решению, что болельщики уже могут полностью заполнять теннисные арены.

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Новость сообщил официальный сайт турнира.

Правда, все места будут заполнять на трибунах двух основных и самых больших кортов. На центральном корте могут присутствовать 14979 зрителей, на корте №1 – 12345. Нововведения вступят в силу с четвертьфинальной стадии. Отмечают, что именно на Уимблдоне впервые с начала пандемии коронавируса полностью открывают спортивную арену для фанатов.

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В мужском разряде три раунда успешно преодолели: серб Новак Джокович (№1), швейцарский ветеран Роджер Федерер (6), немец Александр Зверев (4), итальянец Маттео Берреттини (7), испанец Роберто Баутиста-Агут (8). У женщин до второй недели из фавориток "дожили": австралийка Эшли Барти (№1), белоруска Арина Сабаленка (2), поляка Ига Швентек (7), чешка Каролина Плишкова (8).

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