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На Уимблдоне показали пример для Евро-2020: трибуны заполнят на 100 процентов

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 10:48
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Коронавирус в Великобритании отступает, поэтому власти разрешили на знаменитом теннисном турнире на самые большие корты пустить много зрителей
Роджер Федерер
Роджер Федерер / Фото: Reuters

На третьем в этом году турнире "Большого шлема" началась вторая неделя. В одиночных разрядах дошли до четвертого круга – матчей 1/8 финала. И в это время организаторы Уимблдона после совещания с британским правительством пришли к решению, что болельщики уже могут полностью заполнять теннисные арены.

Мы писали, что Свитолина перед свадьбой разочаровала: крах украинок на Уимблдоне.

Новость сообщил официальный сайт турнира.

Правда, все места будут заполнять на трибунах двух основных и самых больших кортов. На центральном корте могут присутствовать 14979 зрителей, на корте №1 – 12345. Нововведения вступят в силу с четвертьфинальной стадии. Отмечают, что именно на Уимблдоне впервые с начала пандемии коронавируса полностью открывают спортивную арену для фанатов.

Ранее Свитолина в Британии поддержала сборную Украины по футболу.

В мужском разряде три раунда успешно преодолели: серб Новак Джокович (№1), швейцарский ветеран Роджер Федерер (6), немец Александр Зверев (4), итальянец Маттео Берреттини (7), испанец Роберто Баутиста-Агут (8). У женщин до второй недели из фавориток "дожили": австралийка Эшли Барти (№1), белоруска Арина Сабаленка (2), поляка Ига Швентек (7), чешка Каролина Плишкова (8).

Вспомним, что рассказывала Леся Цуренко о мечте сыграть на Олимпийских играх:

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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