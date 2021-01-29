На 15-й день заточения в Австралии украинка встала на руки и показала свою гибкость

Украинская теннисистка Марта Костюк уже отбыла обязательный двухнедельный карантин в своем номере перед Australian Open-2021. Однако 18-летнюю спортсменку все равно пока не выпускают из комнаты отеля. Костюк уже сдавала тест на COVID-19. А на 15-й день заточения Марта приготовила целый гимнастический этюд со стойкой на руках и сменой ног.

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"Блестящее мастерство", "Подготовка сальто для финала AO", "Таааак талантлива! Какая гибкость и баланс", – оценили гимнастические способности Костюк подписчики.

Напомним, Марту Костюк закрыли в номере после прилета в Мельбурн, как и десятки других теннисистов, поскольку положительный результат на коронавирус дал тест одного из пассажиров ее самолета.

Добавим, что первый в сезоне турнир "Большого шлема" стартует 8 февраля.

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Ранее мы также писали, что украинка взлетела в свежем рейтинге лучших теннисисток планеты.

Марта Костюк танцует под музыку TikTok

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