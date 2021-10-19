Москва в шоке! Украинка обыграла победительницу Кубка Кремля

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сотворила сенсацию на Кубке Кремля, победив фаворитку соревнований россиянку Дарью Касаткину

Ангелина Калинина обыграла победительницу Кубка Кремля / Фото: kremlincup

В понедельник, 18 октября, Ангелина Калинина (№57 WTA) в первом раунде турнира WTA-500 Кубок Кремля в Москве сыграла с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (№28 WTA).

Читайте также: Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов

Реклама

Матч между соперницами длился 1 час 24 минуты и завершился уверенной победой украинки – 6:2, 6:3.

Отметим, что Дарья Касаткина становилась победительницей Кубка Кремля 2018 года.

Реклама

Следующей соперницей Калининой станет победительница матче между Онс Жабер из Туниса и Екатериной Александровой из России.

Кубок Кремля. 1-й раунд

Дарья Касаткина (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6

Реклама

Продолжит выступления на Кубке Кремля вторая участница от Украины Леся Цуренко (№145 WTA). 32-летняя теннисистка в двух сетах уверенно обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь – 6:1, 6:3.

А вот третья украинка на Кубке Кремля Даяна Ястремская (№76 WTA) выбыла из турнира в первом же раунде. Даяна проиграла Анне Калинской из России (№125 WTA) – 6:7(5), 4:6.

Читайте также: А вы еще гнали на Магучих! Три украинских спортсменки поехали в Кремль