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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Москва в шоке! Украинка обыграла победительницу Кубка Кремля

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
19 октября, 00:41
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина сотворила сенсацию на Кубке Кремля, победив фаворитку соревнований россиянку Дарью Касаткину
Ангелина Калинина обыграла победительницу Кубка Кремля
Ангелина Калинина обыграла победительницу Кубка Кремля / Фото: kremlincup

В понедельник, 18 октября, Ангелина Калинина (№57 WTA) в первом раунде турнира WTA-500 Кубок Кремля в Москве сыграла с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной (№28 WTA).

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Матч между соперницами длился 1 час 24 минуты и завершился уверенной победой украинки – 6:2, 6:3.

Отметим, что Дарья Касаткина становилась победительницей Кубка Кремля 2018 года.

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Следующей соперницей Калининой станет победительница матче между Онс Жабер из Туниса и Екатериной Александровой из России.

Кубок Кремля. 1-й раунд

Дарья Касаткина (Россия) – Ангелина Калинина (Украина) – 2:6, 3:6

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Продолжит выступления на Кубке Кремля вторая участница от Украины Леся Цуренко (№145 WTA). 32-летняя теннисистка в двух сетах уверенно обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь – 6:1, 6:3.

А вот третья украинка на Кубке Кремля Даяна Ястремская (№76 WTA) выбыла из турнира в первом же раунде. Даяна проиграла Анне Калинской из России (№125 WTA) – 6:7(5), 4:6.

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