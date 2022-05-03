3 мая 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Мирная страна, которая угрожает ядерными ударами. Украинский теннисист высмеял Россию

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 мая, 19:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сергей Стаховский в шоке от тех, кто пытается защищать россиян
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / Фото: Большой теннис Украины

Российская военная агрессия против Украины выходит на мировой уровень. Одичалое государство от бессилия угрожает другим странам ядерным оружием.

Причина банальна – поддержка цивилизованного мира в адрес Украины, которая вынуждена защищать свой суверенитет от атак фашистов. Агрессивные действия РФ вынуждают многие организации внедрять санкции против представителей этой страны.

Реклама

Читайте также: Онлайн-трансляция матча Вильярреал – Ливерпуль

Тем не менее, есть немало сторонников лозунга "спорт вне политики" и "это все Путин". Украинский теннисист Сергей Стаховский на своей страничке в Twitter высмеял таких индивидуумов.

"Конечно, запрет россиян "не нужен". Ведь Россия – это лишь мирная страна, которая убивает мирных граждан налево и направо, а также угрожает миру ядерными ударами. Но каждый россиянин не виноват. Их нельзя обвинять. Это только Путин. Бред".

Отметим, что вчера российские футбольные клубы и сборные отстранили от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Представителей Мордора не будет в еврокубках, а также в Лиге наций. Также Уимблдон решил не допустить россиян и белорусов к теннисному мейджору.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг WTA
1
Ига Свёнтек Ига Свёнтек
7181
2
Паула Бадоса Паула Бадоса
5045
3
Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
5043
4
Арина Соболенко Арина Соболенко
4711
5
Мария Саккари Мария Саккари
4651
6
Анетт Контавейт Анетт Контавейт
4511
7
Каролина Плишкова Каролина Плишкова
4207
8
Даниэль Коллинз Даниэль Коллинз
3151
9
Гарбинье Мугуруса Гарбинье Мугуруса
3070
10
Унс Джабир Унс Джабир
3015
Опрос
Рейтинг АТР
1
Новак Джокович Новак Джокович
8400
2
Даниил Медведев Даниил Медведев
8080
3
Александр Зверев Александр Зверев
7420
4
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
6435
5
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
5690
6
Маттео Берреттини Маттео Берреттини
4495
7
Каспер Рууд Каспер Рууд
4110
8
Андрей Рублев Андрей Рублев
4025
9
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
3818
10
Феликс Оже-Альяссим Феликс Оже-Альяссим
3625
Лига чемпионов. Полуфинал

Вильярреал

Сегодня

22:00

Ливерпуль

4.70

4.30

1.70

Реал

Завтра

22:00

Манчестер Сити

3.20

3.60

2.15
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Опрос
Чемпионат мира
До старта хоккейного ЧМ-2022
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Ждем рубку!
суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Титул WBA в полутяжелом весе
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
83
2
Ливерпуль Ливерпуль
82
3
Челси Челси
66
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севилья Севилья
64
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
75
2
Боруссия Д Боруссия Д
63
3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
77
2
Интер Интер
75
3
Наполи Наполи
70
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять