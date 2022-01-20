Миллионы на шару: Джокович хочет быть как Шева

Сербский теннисист Новак Джокович был депортирован из Австралии из-за нарушения карантинных правил, а теперь требует у принимающей стороны компенсацию

Джокович хочет заработать 6 миллионов, не вставая с дивана / Фото: Twitter, REUTERS

Скандал в Австралии светит Джоковичу не только имиджевыми, но и финансовыми потерями, учитывая, что он был одним из главных фаворитов Australian Open.

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Поэтому Новак намерен подать в суд на правительство страны и потребовать от них компенсацию в размере 6 миллионов долларов, сообщает The Sun.

Джокович покинул Зеленый континент / Фото: Коллаж: Сегодня

Для понимания, победитель Australian Open заработает около 3,2 млн долларов. То есть серб хочет получить в два раза больше денег, ничего не делая.

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Такая же ситуация сложилась у Андрея Шевченко в Дженоа. Украинец вроде бы и уволен, но контракт с клубом не разорвал.

Шевченко остается на контракте в Дженоа / Фото: Getty Images

Поэтому итальянский клуб будет выплачивать ему ежемесячно, пока Шева не найдет себе новое место работы. А это 2,3 млн евро в год до 2024 года.