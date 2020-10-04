Лучший теннисист мира взялся за швабру, чтобы подготовить корт "Ролан Гаррос" после дождя

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отказался продолжать матч на "Ролан Гаррос" пока организаторы турнира не привели корт в порядок. Во время поединка третьего круга пошел дождь и во время одного из розыгрышей его соперник колумбиец Даниэль Элахи Галан Риверос поскользнулся, после чего матч официально приостановили, сообщает The Sun.

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Сербский теннисист помог стюардам подготовить корт к продолжению матча, досыпав сухого грунта на площадку. После того, как корт привели в порядок, матч продолжился и завершился победой Джоковича в трех сетах – 6:0, 6:3, 6:2.

После матча Джокович задавался вопросом, почему организаторы сразу не накрыли корт крышей, если видели, что надвигается дождь.

"Увидев, как выглядит небо перед матчем, я спросил у супервайзера: "Почему бы нам не закрыть крышу с начала и сыграть так весь матч?" Судья в кресле и супервайзер считали, что можно играть без крыши.

Я понимаю, если у тебя нет крыши. Но именно по этой причине вы строите крышу – так почему бы не использовать ее? Я считаю, что мы потеряли довольно много времени, что повлияло на наш матч. Думаю, что не сразу закрывать крышу было неправильным решением", – сказал после матча Джокович.

Ранее мы писали, что российская теннисистка подозревается в сдаче матча на "Ролан Гаррос". Подозрение вызвал поединок россиянки против дуэта из Румынии.

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