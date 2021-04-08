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Лучшие друзья Свитолиной – это бриллианты: Элина похвасталась новыми украшениями

8 апреля, 12:55

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Лучшая теннисистка Украины просто светится – от количества ювелирных изделий на ней

Едва приняв обручальное кольцо от французского теннисиста Гаэля Монфиса и согласившись стать его женой, первая ракетка Украины Элина Свитолина похвасталась новыми ювелирными украшениями.

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Сразу на ум приходит строчка из песни: "Лучшие друзья девушек – это бриллианты".

26-летняя одесситка, за свою карьеру заработавшая на корте более 20 млн долларов призовых, предстала перед фолловерами в изысканном колье, сережках-розочках, с браслетами и новыми кольцами на безымянных пальцах обеих рук.

"Эта коллекция украшений – нечто особенное", – подписала "сияющие" снимки у себя в Instagram Элина Свитолина

"Шикарна!", "Но все-таки с обручальным кольцом этим изделиям не сравниться", – отреагировали поклонники теннисистки

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Свитолина и Монфис

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Кольцо Свитолиной от Монфиса

Кольцо Свитолиной от Монфиса

Ранее стала известна цена кольца, с которым Монфис позвал Свитолину замуж. Стоимость украшения – около 700 тысяч евро, по нынешнему курсу это примерно 23 миллиона гривен!

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Также мы рассказывали, что Свитолина получила еще один дорогой подарок от Монфиса – шикарное авто.

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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Элина Свитолина теннисистка украшение

Источник: Сегодня|Спорт

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