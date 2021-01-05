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Лучшей теннисистке Украины понадобился психолог, который помогает и по телефону

5 января, 09:38

Елена Павлова Елена Павлова

Свой первый поединок в 2021 году Свитолина проведет 6 января на турнире в Абу-Даби

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, с кем готовится к новому сезону и зачем ей понадобился психолог. Отметим, что свой первый поединок в 2021 году Свитолина проведет завтра на турнире в Абу-Даби и в первом круге сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

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"Эндрю Беттлс остается моим главным тренером. Тренер по физической подготовке – это Марк Дизрен, он швейцарец, с ним я работаю с карантина, то есть знакома уже более 8 месяцев. Он опытный тренер и работал при Пьере Паганини, который тренирует Роджера Федерера и Стэна Вавринку", – рассказала Элина в интервью btu.org.ua.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Instagram

Также украинская теннисистка добавила в свою команду психотерапевта, который работает с ней, как при личной встрече, так и по телефону.

"Есть много моментов, которые нужно прорабатывать. Например, когда что-то тебя отвлекает и бывает тяжело сконцентрироваться в сегодняшней ситуации, когда нет болельщиков. Будет много таких турниров, когда нужно быть в хорошей форме, поэтому в этом сезоне для меня очень важен психотерапевт", – отметила Свитолина.

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Ранее мы писали, что Свитолина забрала у своего парня шоколад под музыку из TikTok.

Смотрите, как Свитолина играла в теннис в Монако

Свитолина тренируется в Монако

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психолог Элина Свитолина команда теннисистка
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