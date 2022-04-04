Легендарная польская теннисистка в восторге от 98-летнего украинца: Он в прекрасной форме

Старейший теннисист планеты украинец Леонид Станиславский провел спарринг со знаменитой теннисисткой Агнешкой Радванськой из Польши.

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Об этом спортсменка написала в Instagram.

"Было очень приятно познакомиться с 98-летним Леонидом, который является старейшим теннисистом мира и входит в Книгу рекордов Гиннеса. Господин Леонид, приехавший из Харькова в Польшу, до сих пор находится в прекрасной теннисной форме.

Я очень рада осуществить одно из его желаний и выйти с ним на один корт. Желаю ему огромного здоровья и еще больше рекордов в будущем", – написала Радванська.