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Королева красоты штурмует теннисный корт и крутит роман с мачо итальянского кино

1 мая, 01:05

Елена Павлова Елена Павлова

Теннисистка и модель Сюзанна Джованарди в 2019 году выиграла конкурс Мисс Италия и пытается построить успешную карьеру в спорте

Итальянская красавица Сюзанна Джованарди изо всех сил старается сделать себе карьеру в теннисе, но пока не всегда получается пробиться в основную сетку турниров ITF. Зато к 21 году успела стать настоящей королевой красоты и неплохо зарабатывает в качестве модели.

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За карьеру Сюзанна заработала только 1 699 долларов призовых. Зато параллельно решила получать дивиденды и от своей впечатляющей внешности и в 2019 году она стала "Мисс Италия". После чего у теннисистки нет проблем со спонсорами и контрактами вне корта.

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Все в порядке у девушке и с личной жизнью. Джованарди уже продолжительное время встречается с 32-летним итальянским актером и режиссером Андреа Прети, который при этом родился в Дании. На постсоветском пространстве он известен по фильмам "Любовь прет-а-порте" и "Еще один день".

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В апреле Сюзанна выступила на двух турнирах ITF в Тунисе, но доходила лишь до второго раунда квалификации.

Ранее мы рассказывали, что горячая звезда тенниса пробует себя в роли модели: в розовом бикини, откинув локоны цвета сакуры.

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