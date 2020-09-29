Катерина Козлова покинула Ролан Гаррос после первого матча. На турнире осталась одна украинка

Украинская теннисистка более двух часов сражалась с соперницей из Испании

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В матче стартового круга Ролан Гаррос украинка, занимающая 99-е место в мире, уступила 87-й ракетке рейтинга WTA Пауле Бадоса Хиберт из Испании. Матч продлился 2 часа и 4 минуты и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу испанки.

Реклама

Сегодня ранее Марта Костюк впервые сыграла на Ролан Гаррос, но продержалась меньше часа. Победительница юниорского Australian Open не справилась с Нао Хибино.

Напомним, что накануне лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выбила с Ролан Гаррос наглую россиянку, которая гоняла ее по корту. Украинская звезда тенниса не без борьбы обыграла молодую Варвару Грачеву.

А перед этим еще одна звезда украинского тенниса сенсационно вылетела в первом же раунде Ролан Гаррос. Даяна Ястремская проиграла уроженке Москвы, которая находится в восьмой сотне мирового рейтинга. Таким образом, Украину на турнире теперь представляет только Свитолина.

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Смотрите, как Элина уверенно побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама