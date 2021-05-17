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Какое у вас настроение на этой неделе? Элина Свитолина показала новый имидж

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 мая, 18:27
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Украинская теннисистка радуется понедельнику в красном мини платье. Спортсменка показала новое фото в соцсетях и собрала в комментариях сотни комментариев
Элина Свитолина радуется началу новой недели
Элина Свитолина радуется началу новой недели / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина показала свое настроение на понедельник. Девушка опубликовала в Instagram фото в ярко красном мини платье и белой панамке.

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"Какое у вас настроение на этой неделе? Мое очень похоже на это", – подписала фото теннисистка и добавила смайлик в виде коктейля.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге лучших теннисисток мира. На прошлой неделе украинка выступала на турнире в Риме, но прекратила борьбу в четвертьфинале, уступив Иге Свентек.

Ранее мы писали, что европейские СМИ оклеветали Ястремскую в истории с допингом. Секса у украинки не было? 33-я ракетка мира Даяна Ястремская уверена, что ее оправдают, когда у спортсменки будет возможность представить свое дело и свои доказательства на полноценном слушании.

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