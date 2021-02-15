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Как выглядит матч Australian Open без зрителей. Фоторепортаж из Мельбурна

15 февраля, 08:11

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Кадры из Австралии, где проходят матчи первого в 2021 году турнира Большого шлема

Фотографии, от которых вам станет грустно. Так можно было бы назвать фоторепортаж из Мельбурна. Город принимает первый в 2021 году турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии. В это году он проходит без зрителей. И фотографии такого яркого спортивного события без болельщиков выглядят и правда удручающе.

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В ночь с воскресенья на понедельник Украина лишилась своего последнего представителя на турнире. Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал. В поединке четвертого круга первая ракетка Украины и пятая ракетка мира проиграла американке Джессике Пегуле со счетом 4:6, 6:3, 3:6. На примере этого матча и покажем фото пустующих трибун из Мельбурна.

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Даже привычное рукопожатие после матча изменили. Теперь теннисистки исполняют его бесконтактно – просто дотрагиваясь до ракетки соперницы.

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Следующий турнир Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. "Ролан Гаррос" должен стартовать 17 мая.

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Элина Свитолина Australian Open

Источники: Reuters , Сегодня|Спорт

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