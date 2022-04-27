Как Венгрия помогает Украине: звезда теробороны разрушает миф о "плохих соседях"

Украинский теннисист Сергей Стаховский с первых дней полномасштабной войны встал на защиту Украины. Спортсмен вступил в ряды теробороны Киева, а позже перебрался в Харьковскую область.
Правда, на передовой Стаховский пробыл недолго и вскоре покинул Украину. Сергей проживает вместе с женой и детьми в столице Венгрии, которую ранее называл сателлитом России.
Теннисист не раз критиковал политику премьер-министра страны Виктора Орбана, чьи действия играют на руку российскому фюреру Владимиру Путину. Правда, при этом Стаховский отмечает, что сами венгры очень добродушно относятся к украинцам.
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"Непосредственно венгры оказывают невероятный уровень поддержки нашим беженцам. Я был на границе, пересекал ее и все лично видел. Моя жена в Будапеште принимает участие в поддержке, там открыло два или три детских садика для переселенцев.
Мои знакомые давали и дают жить в квартирах. Уровень поддержки в Венгрии огромен. Не политический, а именно общественный. Человеческая помощь есть, а политическая... Тут нет слов".
Отметим, что Венгрия отказалась помогать Украине в войне против России. Партия Орбана согласилась платить россиянам за газ в рублях, а также не позволила трансфер оружия из ЕС через свою территорию.
При этом венгры осудили Россию за агрессию на территории Украины, проголосовали за исключение РФ из Совета ООН по правам человека, а также поддержала вступление нашей страны в ЕС. А еще Орбан предложил организовать встречу Зеленского и Путина в Будапеште.