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"Играла ужасно, ноги не доходили": украинка впервые в финале отбора на "Ролан Гаррос"

24 сентября, 14:07

Елена Павлова Елена Павлова

Марта Костюк продолжает побеждать на кортах Парижа

Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в финал квалификации на "Ролан Гаррос". На стадии 1/2-й отбора 18-летняя спортсменка отправила домой румынку Лауру Йоану Пар – 6:2, 6:2. Ранее украинка сенсационно разгромила сеяную теннисистку на "Ролан Гаррос".

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Соперницы провели на корте всего около 70 минут. В каждом из сетов Костюк оформила по три брейка и проиграла по гейму на своей подаче. Теперь соперницей Марты в финале отбора Открытого чемпионата Франции станет 148-я ракетка мира Куруми Нара из Японии. Напомним, что в 2018 году украинка проиграла в Париже во втором круге квалификации.

Марта Костюк

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

"Сегодня был очень странный, достаточно сильный ветер. Паар играет интересно, мне нужно было время, чтобы привыкнуть. В начале я пыталась доминировать, но сделала много ошибок, начала нервничать, где-то ноги не дошли. Поэтому я стала играть пассивно. Думаю, что в целом я играю лучше, чем она, поэтому и получилось выиграть. Но матч в моей голове был супер ровный. Вообще я сегодня плохо чувствовала и мяч, и корт, и играла, можно сказать, ужасно. В какой-то момент просто нужно было сказать себе, что надо справляться с этими обстоятельствами. Надеюсь, что завтра будет лучше все", – цитирует Марту btu.org.ua.

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В основную сетку "Ролан Гаррос" уже заявились еще четыре представительницы Украины — Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Напомним, что после карантина Костюк пошумела на US Open и довела до полуобморочного состояния будущую чемпионку, японку Наоми Осаку. Соперницы провели на корте 2,5 часа. И Осака, которая до этого турнира ничего не знала о Костюк, запомнила ее надолго. Украинка агрессивно атаковала, хорошо подавала и здорово выходила к сетке.

Смотрите, как Марта Костюк ест на US Open

Марта Костюк в Нью-Йорке

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