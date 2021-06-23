23 июня 31’
Швеция 1
Польша 0
23 июня 32’
Словакия 0
Испания 1
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Хватило на один матч: Свитолина снова проиграла

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 19:09
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Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Истбурне. Репетиция перед Уимблдоном завершилась для украинки уже после второго матча
Элина Свитолина проиграла на турнире в Истбурне
Элина Свитолина проиграла на турнире в Истбурне / Фото: Reuters

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина все никак не может войти в победный ритм. Накануне украинка победно стартовала на турнире в Истбурне с призовым фондом 565 тысяч долларов, но продержалась там всего один раунд.

В матче второго раунда пятая ракетка рейтинга WTA Свитолина уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, занимающей 21-е место в мире – 4:6, 6:7(3). Матч продлился 1 час и 40 минут.

Кстати, ранее мы писали, что с украинской звезды тенниса официально сняли обвинения в употреблении допинга. 21-летняя одесситка Даяна Ястремская добилась оправдательного приговора от чиновников, хотя вынужденно не могла соревноваться с января этого года.

Вспомним, как Леся Цуренко рассказывала о желании выступить на Олимпийских играх:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Среда, 23 июня
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22:00
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Суббота, 26 июня
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