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Хорошо, что это был не бейсбол: теннисист ударил напарника ракеткой

29 апреля, 12:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

В парном матче на турнире в США теннисист ударил партнера по команде ракеткой, когда пытался выбить мяч. Несмотря на инцидент теннисисты продолжили матч и выиграли его

Курьезный случай произошел во время парного поединка на Челленджере в США. Тунисский теннисист Сканден Мансури при попытке отбить мяч случайно врезал своему партнеру Диего Идальго из Эквадора ракеткой по лицу.

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К счастью, Идальго отделался легким испугом и сумел продолжить матч, который он с непутевым напарником в итоге довел до победы.

Ранее мы писали, что украинку не пускают на соревнования из-за допинга: трибунал отклонил и вторую апелляцию. Одесская теннисистка Даяна Ястремская до сих пор временно отстранена от турниров с 7 января и в этом году еще не играла, хотя и просила ее допустить.

Также мы писали, что Надаль ошарашил девятилетнего сына Неймара: видео эмоций мальчугана. "Мама, он со мной поговорил!" – наследник звездного футболиста ПСЖ в шоке от личного сообщения от легенды тенниса. Парень радуется так, словно выиграл ЧМ.

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