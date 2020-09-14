Характер в супермаркете не купишь: австриец Тим впервые выиграл турнир "Большого шлема" в США

Победителю удалось отыграться со счета 0:2 по сетам впервые с 1949 года

Сегодня ночью по киевскому времени в Нью-Йорке завершился второй в этом году турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. В последнем матче, мужском финале, 27-летний австрийский теннисист Доминик Тим добыл волевую победу над представителем Германии 23-летним Александром Зверевым. Напомним, у женщин US Open выиграла японка Наоми Осака.

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Решающий поединок оправдал надежды болельщиков у телеэкранов (на трибуны пока что не пускают) и продлился четыре часа. Тиму невероятным усилием воли удалось переломить ход событий, которые складывались в пользу соперника, и победить после двух проигранных партий – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). Причем победителю удалось отыграться со счета 0:2 впервые за 71 год. Для Доминика эта "виктория" стала дебютной на "Шлемах". Важным был и предыдущий матч, в котором Тим одолел Медведева, а российского теннисиста оштрафовали за скандал на US Open. Зверев же еще ни разу не поднимал над головой приз элитного турнира. Смотрите обзор финала.

Австриец заработал в Америке три миллиона долларов призовых, его оппонент – полтора. А свой рейтинг Доминик пополнил на 2000 очков, Александр – на 1200. Вспомним, что неделю назад Джоковича выгнали с US Open за удар судьи мячом.

Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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