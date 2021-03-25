Українська
$ 27,87
32,94
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Гребаный мудак": главу мирового тенниса обругали во время матча

25 марта, 16:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Канадец Васек Поспишил не сдержался и поделился с судьей эмоциями

Неприятный инцидент произошел на крупном теннисном турнире в Майами. 30-летний канадец Васек Поспишил "сорвался" во время матча с американцем Маккензи Макдональдом и грубо высказался о главе Ассоциации теннисистов-профессионалов Андреа Гауденци.

Реклама

Тем временем, теннисистка-красавица показала вид из шикарного отеля в Майами.

Поспишил сломал ракетку и нецензурно высказывался, после чего судья на вышке попросил его успокоиться. Однако Васек еще больше разошелся, обозвал главу АТР "гребаным мудаком" за то, что тот накануне кричал на него на собрании. Служитель Фемиды понял состояние игрока и попросил его высказываться вне корта.

Накануне из-за "гребаного удаления" НХЛ потряс мощнейший скандал.

Реклама

На некоторое время Поспишил успокоился, даже выиграл один сет, но затем уступил Макдональду в трех партиях. Позже канадец чешского происхождения понял, что был не прав, и принес свои извинения через соцсети.

Сейчас Васек занимает 67-е место в одиночном разряде, а несколько лет назад был в рейтинге 25-м. В 2014 году он выиграл Уимблдон в паре.

На днях украинская теннисистка увезла из России 10 тысяч долларов.

Смотрите, как наши теннисисты собирались на ужин в Австралии:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Канада теннис ATP матерщина Майами
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дочка известного теннисиста полностью разделась на заднем сиденье машины (фото)
Дочка известного теннисиста полностью разделась на заднем сиденье машины (фото)Теннис
60 тысяч евро за секс с Джоковичем: модель рассказала о скандальной сделке
60 тысяч евро за секс с Джоковичем: модель рассказала о скандальной сделкеТеннис
Послала поцелуй в вечернем платье: Свитолина шиканула в Эмиратах в украинском ресторане
Послала поцелуй в вечернем платье: Свитолина шиканула в Эмиратах в украинском ресторанеТеннис
Теннисистка-красавица показала вид из шикарного отеля в Майами
Теннисистка-красавица показала вид из шикарного отеля в МайамиТеннис
Свитолину ненавидит носильщик. Посмотрите на ее багаж
Свитолину ненавидит носильщик. Посмотрите на ее багажТеннис
"Первые три месяца лежала на диване": больная звезда тенниса чудом забеременелаТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять