Фиаско за полтора часа. Марта Костюк проиграла на US Open

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вылетела из одиночного разряда US Open, но продолжит выступление в паре с Даяной Ястремской

Украинская теннисистка Марта Костюк / Фото: Reuters

Уже первый раунд Открытого чемпионата США по теннису стал камнем преткновения для украинской теннисистки Марты Костюк.

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На старте турнира "Большого шлема" наша спортсменка встретилась с представительницей Греции Марией Саккари. И за полтора часа проиграла в двух сетах – 4:6, 3:6.

Но на этом US Open для Костюк не закончился. Марта продолжит выступления в парном разряде, где сыграет в дуэте с Даяной Ястремской.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина без особых проблем прошла во второй круг US Open.

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В матче первого круга украинка обыграла Ребекку Марино из Канады – 6:2, 6:3.

Напомним, что Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире US Open, победив египтянку Майар Шериф.