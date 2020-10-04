Фаворитка "Ролан Гаррос" сенсационно проиграла 19-летней полячке

Симона Халеп не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции

Главная фаворитка "Ролан Гаррос" румынская теннисистка сенсационно вылетела с турнира уже после 1/8 финала. В матче четвертого круга вторая ракетка мира неожиданно уступила 19-летней полячке Иге Швентек. Матч продлился 1 час и 9 минут и завершился со счетом 1:6, 2:6 в пользу 53-й ракетки рейтинга WTA.

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В следующем раунде Швентек сыграет с 26-летней Мартиной Тревизан из Италии, которая одолела нидерландку Кики Бертенс.

Отметим, что сегодня свой матч четвертого круга проведет лучшая теннисистка Украину Элина Свитолина. Ее соперницей будет Каролин Гарсия из Франции. Матч начнется ориентировочно в 15:30.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира взялся за швабру, чтобы подготовить корт "Ролан Гаррос" после дождя. Сербский теннисист остался недовольным тем, что организаторы не сразу закрыли крышу.

А российская теннисистка подозревается в сдаче матча на "Ролан Гаррос". Подозрение вызвал поединок россиянки против дуэта из Румынии.

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Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень:

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