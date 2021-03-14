Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Если футбольные скауты ищут классных игроков": украинские теннисисты сверкнули трюками с мячом

14 марта, 23:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Илья Марченко и Сергей Стаховский развлекаются с партнерами на тренировках

Первый номер сборной Украины по теннису Илья Марченко активно проводит время в соцсетях. Сегодня вечером спортсмен похвастался, как вместе с коллегами по национальной команде мастерски играет в мини-футбол. Напомним, на прошлой неделе Украина обыграла Израиль в Кубке Дэвиса в селе.

Реклама

"Если какие-либо футбольные скауты ищут игроков высокого уровня...", – иронично подписал 33-летний уроженец Днепродзержинска ролик. На видео Илья, Сергей Стаховский и их партнеры по сборной довольно уверенно управляются с маленьким мячом, эффектно забивая его в небольшие ворота.

Сам Марченко сейчас занимает 179-е место в мировом рейтинге, а Стаховский – 197-е. Недавно Илья Марченко спал вместе с трофеем после победы в финале турнира в Италии над британцем Энди Марреем. На днях Илья выиграл в четвертьфинале турнира в итальянской Биелле, о чем с юмором отчитался в Twitter. И спросил у Стаховского, где же его вино, производством которого занимается коллега.

К сожалению, в полуфинале Марченко уступил другому представителю Великобритании – Лиаму Броуди.

Смотрите, как Сергей Стаховский угощал своим вином:

Стаховский угощает Ребровых вином Видео: Instagram
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео футбол теннис Сергей Стаховский Илья Марченко сборная Украины по теннису
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на корте
Теннисистка-миллионерша пожаловалась на скромные заработки на кортеТеннис
Самые популярные девушки украинского спорта. Рейтинг
Самые популярные девушки украинского спорта. РейтингДругие
Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальнике
Самая завидная невеста спорта нежится на солнце в огненном купальникеТеннис
Свитолина после фиаско в Катаре написала о злости и улетела в Дубай
Свитолина после фиаско в Катаре написала о злости и улетела в ДубайТеннис
Теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего тела
Теннисистка из Киева выставила на продажу часть своего телаТеннис
Сплошная ромашка: Серена Уильямс показала, как проводит зиму
Сплошная ромашка: Серена Уильямс показала, как проводит зимуТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять