Еще две украинки и Стаховский победили на Открытом чемпионате Австралии

Профессиональный теннис активно открывает сезон 2021 года. Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах продолжились отборочные соревнования Australian Open – первого турнира "Большого шлема. Первой из наших в Дубае победила Катарина Завацкая, а сегодня ее примеру последовали еще две украинки.

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Опытной Лесе Цуренко пришлось приложить усилия, чтобы сломить 20-летнюю Ивану Попович из Австралии – 2:6, 6:2, 6:2. Во втором круге квалификации ее соперницей завтра будет Лесли Паттинама-Керкхове из Нидерландов (№176 в мире).

Очень легко победила Ангелина Калинина, разбившая турчанку Пемру Озген в двух партиях с одинаковым счетом 6:1. Правда, теперь ее ждет первый номер посева – словенка Кайя Юван (№104). А вот Дарья Снигур зачехлила ракетку, уступив американке Катерин Макнелли – 3:6, 1:6.

Сегодня в Абу-Даби юная украинка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA – впервые в карьере.

Мужчины же отбор в Австралию проходят в Катаре. Украинский ветеран Сергей Стаховский обыграл испанца Бернабе Сапату-Мираллеса – 7:6, 6:4. К сожалению, Илья Марченко не устоял перед бельгийцем Киммером Коппеянсом – 6:7, 3:6.

В тренде Первая украинка победила на теннисном Australian Open-2021

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Смотрите сюжет, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом:

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