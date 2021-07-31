31 июля 17:00
Минай --
Александрия --
31 июля 19:30
Черноморец --
Днепр-1 --
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
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Элина заматывалась в полотенце и лежала на корте: все эмоции Свитолиной в матче за "бронзу"

Елена Павлова Елена Павлова
31 июля, 16:16
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела сумасшедший матч за третье место с Еленой Рыбакиной из Казахстана на Олимпийских играх-2020, где была близка к провалу
Элина Свитолина во время битвы за бронзовую медаль
Элина Свитолина во время битвы за бронзовую медаль / Фото: Reuters

Шестой номер мирового рейтинга Свитолина буквально выгрызла "бронзу" в Токио, проиграв 1:6 первый сет и затем 0:3 уступая в третьем. Но проявила характер и обыграла Рыбакину – 1:6, 7:6, 6:4, вырвав для Украины первую медаль Олимпиад в теннисе.

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Всю гамму эмоций, пережитую Элиной в этом матче, можно было прочитать у нее на лице. Свитолина была в шаге от провала и боролась с собой и навалившейся усталостью.

Однако перетерпела и переломила бронзовую битву в Токио.

А после поединка украинка уже не могла сдержать слез.

В тренде

На Олимпиаде Элина обыграла Лауру Зигемунд из Германии, Айлу Томлянович из Австралии, Марию Саккари из Греции, итальянку Камилу Джорджи, а в полуфинале уступила чешке Маркете Вондроушовой.

Ранее Джокович едва не порвал сетку на Олимпиаде и сенсационно проиграл "бронзу" испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Буста.

Пабло Карреньо-Буста переиграл Новака Джоковича
Пабло Карреньо-Буста переиграл Новака Джоковича / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
21
13
12
46
2
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
3
flag США СШАUS
16
17
13
46
4
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
5
flag Австралия АвстралияAU
10
3
14
27
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
8
9
11
28
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
9
6
19
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
3
10
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