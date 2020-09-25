Элина Свитолина пробилась в первый финал после начала пандемии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA Internationaux de Strasbourg в Страсбурге с призовым фондом в 202 250 долларов. В полуфинале турнира украинская теннисистка обыграла Арина Соболенко из Беларуси, которая занимает 12-е место в мире. Матч продлился 1 час и 56 минут и завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:4. В пользу украинки.
В финале турнира Свитолина сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая в полуфинале одолела японку Нао Хибино. На данный момент Рыбакина занимает 18-е место в рейтинге WTA.
Для Свитолиной это будет второй финал в сезоне и первый – после начала пандемии. Ранее в марте украинка побеждала на турнире в Мексике. Это была ее первая победа за полтора года.
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