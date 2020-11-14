Джокович спародировал Роналду. Португалец отреагировал

Первая ракетка мира Новак Джокович выложил у себя в Twitter видеоролик, как он пародирует празднование голов нападающим "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Сербский теннисист подпрыгнул на месте, широко расставив ноги и разведя в стороны руки, при этом издал очень громкий возглас.

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"Как у меня получилось?" – спросил Джокович, отметив при этом официальный аккаунт Роналду в соцсетях

"Неплохо, бро", – ответил Новаку легендарный португалец

Напомним, Новака и Криштиану связывают давние приятельские отношения. Например, в свое время Роналду показал Джоковичу, как забивать в стиле Майкла Джордана. В ходе совместной тренировки звезды попытались допрыгнуть до высоко натянутого каната.

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Добавим, что с Джоковичем дружит и Андрей Шевченко. Во время карантина украинец с сыном Кристианом даже подхватили челлендж Новака.

Шевченко с сыном принял участие в челлендже Джоковича Видео: Instagram

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