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Джокович сенсационно проиграл лаки-лузеру из Италии и выглядел потрясенным

31 октября, 00:39

Елена Павлова Елена Павлова

Серб впервые в карьере уступил в трехсетовом формате, взяв менее четырех геймов

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл матч в трехсетовом формате, взяв менее четырех геймов. Сенсация произошла в четвертьфинале турнира в Вене, где соперником Ноле был лаки-лузер из Италии, 42-й номер ATP Лоренцо Сонего. Он легко победил со счетом 6:2, 6:1. Матч продлился всего 1 час 10 минут. После чего Новак выглядел потрясенным. Ранее Надаль уничтожил Джоковича в финале "Ролан Гаррос".

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Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

Напомним, Джокович брал всего три гейма за матч в пятисетовом формате на первом в карьере турнире "Большого шлема". В 2005 году, пройдя три раунда квалификации на Открытом чемпионате Австралии, Новак в первом же круге основной сетки проиграл будущему победителю турнира – россиянину Марату Сафину 0:6, 2:6, 1:6.

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Лоренцо Сонего

Лоренцо Сонего / Фото: Reuters

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Отметим, что после поражения от Сонего в четвертьфинале Вены Джокович упустил шанс досрочно гарантировать себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. Для этого Новаку нужно было выиграть в Австрии титул.

Напомним, что в июне 17-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович заразился коронавирусом во время выставочного турнира

Смотрите, как Новак Джокович попал мячом в судью на US Open

Во время матча US Open с Пабло Карреньо-Бустой Новак Джокович попал мячом в судью и был дисквалифицирован Видео: Reuters
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