Девушка-ноунейм из Польши выиграла "Ролан Гаррос" и 1,6 миллиона евро: видео

19-летняя Ига Швентек, которой не было даже в числе сеяных, смела всех своих соперниц, не отдав им ни единого сета

19-летняя полячка с труднопроизносимой фамилией Ига Швентек довела свою сказку на "Ролан Гаррос"-2020 до фантастической реальности. В субботу, 10 октября, малоизвестная спортсменка выиграла престижнейший турнир серии "Большого шлема", з 1 час 24 минуты разгромив в финале 21-летнюю чемпионку Australian Open американку Софию Кенин – 6:4, 6:1.

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А ведь в Париже Швентек не была даже в числе сеяных. Тем не менее это не помешало сенсационной полячке, 54-му номеру мирового рейтинга, ураганом смести всех своих соперниц на "Ролан Гаррос", не отдав им ни единого сета. При этом Ига пополнила свой счет гонораром в 1,6 миллиона евро – это в полтора раза больше, чем ее заработок за всю предыдущую, пусть и короткую, карьеру.

Ига Швентек / Фото: Reuters

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Напомним, что на стадии 1/2 финала Открытого чемпионата Франции Ига Швентек обыграла еще одну сенсацию турнира, представительницу Аргентины с украинскими корнями Надю Подороску – 6:2, 6:1. Именно жертвой последней в четвертьфинале стала Элина Свитолина.

Добавим, что в финале мужской сетки "Ролан Гаррос" в воскресенье, 11 октября, сыграют Новак Джокович и Рафаэль Надаль. У этой битвы уже есть четыре рекорда.

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