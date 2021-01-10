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Что творит Марта! Украинская теннисистка разгромила третью соперницу в Эмиратах

10 января, 09:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Наша молодая звезда спорта вышла в 1/4 финала соревнования в Абу-Даби

Прекрасно выступает на старте сезона юная украинская звезда тенниса Марта Костюк. Сегодня утром 18-летняя киевлянка добыла уже третью победу на хардовом турнире WTA в Объединенных Арабских Эмиратах и вышла в четвертьфинал. Накануне Костюк обыграла Се Шувэй из Тайваня на характере.

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Очередной жертвой украинки стала 23-летняя словенка Тамара Зиданшек. Марта просто снесла соперницу с корта, выиграв обе партии со счетом 6:1. Интересно, что Костюк занимает 99-е место в мировом рейтинге, а Зиданшек – 87-е.

Соперницей молодой украинки в 1/4 финала будет победительница дуэли между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и аргентинкой с украинскими корнями Надей Подороской. Чуть позже сегодня свою встречу 1/8 финала сыграет наша Элина Свитолина. Пятая ракетка планеты сразится с россиянкой Екатериной Александровой.

За выход в четвертый круг в Эмиратах девчатам полагается по 12 675 долларов. Пока что Костюк в своей карьере заработала 640 тысяч.

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Вспомним, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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победа теннис Абу-Даби Марта Костюк
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