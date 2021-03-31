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Чертовски горячие теннисистки оторвались на яхте в маленьких бикини

31 марта, 12:04

Елена Павлова , Андрей Трофимов

Девушки выбыли из борьбы на турнире в Майами и отправились праздновать

Пока украинка Элина Свитолина готовится к полуфиналу турнира в Майами, теннисистки, которые выбыли из борьбы, беззаботно отдыхают на яхте. Американка Аманда Анисимова поздравила с днем рождения россиянку Анастасию Потапову, которой исполнилось 20, и пригласила ее понежиться под солнцем Флориды.

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Девушки провели праздник в купальниках, катались на водных мотоциклах и ели торт. А затем поделились кадрами в Instagram. "Две прекрасные русалки", "Чертовски горячие", – писали теннисисткам фанаты.

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Напомним, что 19-летняя Анисимова – бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге и победительница юниорского турнира Большого шлема. Но и во взрослом теннисе уже успела выиграть турнир WTA.

Ранее сексуальная теннисистка начала продавать свои фото. Девушка завершила карьеру в 2020 году из-за травмы и обосновалась в США.

Мы рассказывали, что соперница выбила кисть Свитолиной, у которой начались проблемы со здоровьем.

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Смотрите, как Свитолина живет в Майами

Элина Свитолина в отеле в Майами

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яхта день рождения теннисистка купальник Аманда Анисимова
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