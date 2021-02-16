Бросил беременную супермодель: теннисист не общается с экс-любимой, но врет в интервью

Бренда находится уже на 9-м месяце и собирается воспитывать ребенка сама

Осенью 2019 года любители тенниса обсуждали стремительный роман Александра Зверева и немецкой супермодели Бренды Патеа. Но сказка была недолгой. Видимо, совместный карантин дался влюбленным тяжело, и они расстались в августе 2020-го. Однако позже 27-летняя Бренда призналась, что ждет ребенка от 23-летнего Зверева.

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Модель сразу же заявила, что собирается воспитывать малыша сама и не рассматривает совместную опеку над ребенком. А после последних интервью Зверева, где 7-я ракетка мира утверждает, что общается со своей бывшей и поддерживает ее, Патеа написала гневный пост в Instagram:

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"Я читала много интервью Алекса и задаюсь вопросом, чего он хочет добиться, говоря такие вещи. "Ребенок – самое яркое в его жизни"? "Он очень рад"? "Важнейшее событие"? Верится с трудом, потому что мы не поддерживаем связь! И он не проявляет инициативы! Мне просто хотелось тишины и покоя, но столько людей говорит мне: "Здорово, что вы на связи, что он интересуется". С меня хватит его "идеальных интервью". Будь честен хоть раз".

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Отметим, что карьера Патеа стремительно пошла вверх после того, как в 2017 году она принимала участие в проекте Хайди Клум "Следующая топ-модель Германии". Что касается личной жизни, то Бренда также встречалась с турецким актером Барышом Муратом Ягджы.

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Зверев ранее встречался с российской моделью Ольгой Шариповой. Пара то разбегалась, то снова сходилась. Девушка обвиняла его в домашнем насилии. И вскоре отношения развалились.

Александр Зверев. Фото: Reuters/Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports

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