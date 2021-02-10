Бойфренд украинской звезды тенниса переживает тяжелый период и даже заплакал

Однако Монфис не собирается отказываться от своей главной страсти

Бойфренд Элины Свитолиной, 11-я ракетка мира Гаэль Монфис вылетел с Australian Open уже в первом круге, потерпев седьмое поражение подряд. Французский теннисист заплакал от досады на пресс-конференции. А Свитолина после победы передала послание Монфису в знак поддержки. И ее примеру последовали многие.

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"Я был поражен количеством добрых сообщений, которые получил от родных, моей девушки Элины, друзей, команды, агента, спонсоров и многих болельщиков. Хочу поблагодарить всех за поддержку, несмотря на нестабильность. У меня сейчас непростой период, но я убежден, что в ближайшем будущем исправлю ситуацию. После тяжелого поражения могут захлестнуть эмоции – особенно, когда очень много работал и ожидания высоки", – написал Гаэль в Twitter.

Но Монфис не собирается сдаваться: "Теннис – моя главная страсть, и мне очень повезло, что я могу зарабатывать им на жизнь. Одного взгляда на происходящее в мире достаточно, чтобы вспомнить, что нужно ждать лучшего будущего. А теперь обратно за работу!"

Гаэль Монфис / Фото: Reuters

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Напомним, что на старте Australian Open Элина за два часа обыграла чешку Марию Боузкову и заработала более 3 млн гривен призовых. Во втором круге первая ракетка Украины встретится с восходящей звездой мирового тенниса – 16-летней американкой Кори Гауфф.

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

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