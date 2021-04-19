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Австралийская красотка после обвинений в домашнем насилии простила скандального спортмена

19 апреля, 18:56

Елена Павлова Елена Павлова

Известный теннисист Ник Кирьос и Кьяра Пассари помирились после зимнего расставания. Кирьос отметил, что перезагрузка отношений прошла успешно

Известный австралийский теннисист Ник Кирьос, который регулярно попадает в скандальные истории из-за своего длинного языка и несдержанности на корте, сообщил о примирении со своей бывшей возлюбленной Кьярой Пассари. Ранее скандалист тура высказался о массовом заражении на турнире Джоковича.

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"Перезагрузка прошла успешно", — подписал австралиец видео с Кьярой в своем Instagram, намекая на положительный эффект от их недавнего расставания

Напомним, Кирьос и Пассари начали встречаться в июле 2020 года – через три месяца после того, как австралиец расстался с российской теннисисткой Анной Калинской. Новые отношения Ника продлились до конца февраля 2021 года. Кьяра намекала на домашнее насилие и психологическое давление, а также на измену теннисиста.

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Однако уже в середине марта Кирьос и Пассари, которую он называет своей королевой, были вновь замечены вместе. А спортсмен пообещал, что больше не будет таким злым, как раньше.

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Напомним, что Кирьос – обладатель шести титулов ATP в одиночном разряде, а его лучшее в карьере место в рейтинге – 13-е. Недавно австралиец сообщил, что пропустит весь грунтовый сезон, включая "Ролан Гаррос" из-за обязательного карантина после каждого перелета.

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