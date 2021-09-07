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А так можно было? Тренер Серены Уильямс объяснил, зачем Циципас так долго сидит в туалете и кто его этому научил

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
7 сентября, 14:51
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Затяжные туалетные перерывы греческого теннисиста достали уже всех, и соперников, и болельщиков. Но, похоже, тайная тактика греческого теннисиста раскрыта
Стефанос Циципас спешит в туалет во время поединка на US Open
Стефанос Циципас спешит в туалет во время поединка на US Open / Фото: Reuters

Третья ракетка мира Стефанос Циципас неоднократно поддавался свисту болельщиков за свои затяжные туалетные перерывы. Грек оправдывался перед прессой, заявляя, что ему просто по ходу матча нужно сменить мокрую одежду на сухую.

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Претензии к Циципасу предъявляли и сопернике на корте. Так, на проходящем US Open-2021, свое недовольство к греку высказал Энди Маррей.

Британец заявил, что в космос слетать быстрее, чем Стефаносу Циципасу сходить в душ

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Разгадку длительным туалетных походам Стефаноса нашел Патрик Муратоглу, личный тренер 23-кратной победительницы турниров Большого шлема американки Серены Уильямс.

Он считает, что хитрый грек берет перерывы для того чтобы переломить ход поединка и этому приему он научился у Джоковича.

"Когда игрок берёт туалетный перерыв, то чаще всего это происходит не для того, чтобы пойти в туалет. Ему просто нужно время собраться и сконцентрироваться. Чаще всего Стефанос так делает, когда проигрывает сет. Ему нужно успокоиться, побыть наедине с собой и найти решение. Даже странно слышать, что так поступают, чтобы сбить соперника с ритма.

В финале "Ролан Гаррос" Джокович проигрывал 0:2 по сетам и взял туалетный перерыв. Потом он вернулся, и матч пошёл по-другому. Циципас научился у Джоковича. Он научился не сбивать ритм соперника, а понял, что Новак таким образом смог побыть один. Джокович собрался и вернулся другим игроком. Стефанос извлек урок, и у него всё получилось. Именно поэтому он продолжает так делать", — сказал Муратоглу в интервью Tennis World USA.

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Впрочем эта тактика не помогла греку на проходящем сейчас Открытом чемпионате США по теннису, где он прекратил свои выступления уже в третьем раунде, проиграв испанцу Карлосу Алькарасу.

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