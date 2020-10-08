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19-летняя полячка остановила сенсацию с украинскими корнями и вышла в финал "Ролан Гаррос"

8 октября, 20:32

Елена Павлова Елена Павлова

Ига Швентек еще не проиграла ни одного сета на кортах Парижа

Первой финалисткой "Ролан Гаррос" 2020 года стала малоизвестная польская теннисистка Ига Швентек. На стадии 1/2-й Открытого чемпионата Франции она обыграла еще одну сенсацию турнира, представительницу Аргентины с украинскими корнями Надю Подороску – 6:2, 6:1. Напомним, что в четвертьфинале в Париже именно Подороска неожиданно выбила из борьбы Элину Свитолину.

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Стоит отметить, что это был первый полуфинал на турнирах "Большого шлема" за последние десять лет, где встретились две несеяные теннисистки. В итоге матч продолжался 72 минуты, за которые Подороске удалось взять всего три гейма.

19-летняя Швентек не проиграла ни одного сета на пути в свой дебютный финал на турнирах "Большого шлема". И стала первой представительницей Польши в финале "Ролан Гаррос" в открытой эре.

Ига Швентек

Ига Швентек / Фото: Reuters

"Я немного удивлена. До турнира я и представить не могла, что буду так хорошо играть. Но всегда думала, что если выйду в финал турнира "Большого шлема", то это будет на "Ролан Гаррос". Я хотела играть этот поединок, будто это первый круг. Не хотела думать, что это полуфинал, это добавило бы давления. Так что я действовала так же агрессивно, как в предыдущих матчах", – цитирует Швентек официальный сайт WTA.

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За трофей Швентек сразится с американкой Софией Кенин, которая переиграла теннисистку из Чехии Петру Квитову – 6:4, 7:5. Напомним, что Кенин – действующая чемпионка Australian Open, но это первый в ее карьере финал "Ролан Гаррос". София занимает 6-ю строчку в рейтинге WTA, а Ига – 54-я.

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