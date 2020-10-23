18-летняя украинка Костюк вышла в четвертьфинал турнира в США

В следующем туре в Мэйконе она встретится с первым номером посева

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнире ITF в американском Мэйконе. В поединке второго круга соревнований 18-летняя Костюк в двух сетах обыграла 23-летнюю мексиканку Ренату Сарасуа – 6:0, 6:4. Ранее юная украинка установила рекорд в мировом рейтинге. Марта поднялась еще на шесть позиций.

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Для победы во втором круге украинке понадобилось полтора часа. Костюк подала один эйс при четырех двойных ошибках, реализовала 7 из 9 брейк-поинтов и проиграла четыре своих гейма.

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

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Это будет второй четвертьфинал для киевлянки в текущем сезоне. В феврале Марта стала чемпионкой 60-тысячника в Каире. Теперь за место в полуфинале она поспорит с лидером посева Мисаки Дои – №86 в рейтинге WTA. Ранее они еще не играли между собой.

Ранее мы рассказывали, что лучшая теннисистка Украины провалилась в Чехии.Элина Свитолина неудачно выступила на турнире WTA Premier в городе Острава.

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Марта Костюк в Нью-Йорке

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