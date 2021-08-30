Украина принимает иностранцев: международный турнир по гольфу состоялся в ГК Козин

Состоялись первые международные соревнования, прошедшие при содействии Всеукраинской федерации гольфа

28 августа в ГК Козин состоялся турнир по гольфу GolfMad & Gloria Hotels Ukrainian Open 2021. Первые международные соревнования, прошедшие при содействии Всеукраинской федерации гольфа.

Реклама

Более 60 гольфистов одновременно стартовали из разных те. Среди участников соревнований был и экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, а также олимпийская чемпионка по атлетическому многоборью Наталья Добрынская. Борьба за первенство продолжалась до последнего удара. После сдачи скор-карт, где гольфисты записывают свои очки, судья тщательно проверяет все и вносит во Всемирную систему результатов игроков DataGolf.

"Украинский гольф активно развивается и выходит на новый уровень. Теперь у нас проходят международные соревнования, а о наших гольфистах все чаще говорят за рубежом. Мы лидируем по темпам роста в Европе и поэтому все больше компаний, организаций и стран с удовольствием объединяются с нами. Федерация благодарит компанию GolfMad Travel and Events за отличное сотрудничество, добро пожаловать в мир украинского гольфа", – говорит президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник.

1 /4

Реклама

Торжественную церемонию награждения проводили иностранные партнеры федерации: Бекир Кара и Эдвард Ленчбери. По результатам соревнований первенство завоевали: Пилипенко Оксана – среди женщин и Алалин Тимур (категория А), Мороз Андрей (категория Б) среди мужчин. Второе место: Фрейдинова Анна, Соколов Артем (категория А), Маклин Роберт (категория Б). Третье призовое место: Орлова Мария среди женщин, а среди мужчин – Хомутынник Виталий (категория А), Соломаха Александр (категория Б).

Gross Women – Фрейдинова Анна

Gross Men – Алалин Тимур

Longest drive – Алалин Тимур 314 м (среди мужчин) и Зонова Анна 209 м (среди женщин). Clothes to the pin – Евтушенко Константин (среди мужчин) и Рудик Елена (среди женщин).